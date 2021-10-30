Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом после скандала с домашним насилием

Мама модели призналась, что исполнитель поднимал на нее руку.

Американские манекенщица Джиджи Хадид и певец Зейн Малик разошлись после того, как стало известно об инциденте с домашним насилием в их семье.

По словам родительницы Джиджи, исполнитель ударил ее. Самой модели не было дома, поэтому Джиджи была вынуждена выслушать обе версии близких ей людей.

«Иоланда говорит, что Малик ударил ее. Она очень расстроена, и это сказалось на отношениях Джиджи и Зейна. Супермодели пришлось выслушать версии двух сторон, ведь ее не было дома, когда все произошло», – отметили в Entertainment Tonight.

Сам Зейн утверждает, что не причинял вреда родительнице возлюбленной:

«Надеюсь, что Иоланда переосмыслит ложные обвинения в мой адрес и будет готова обсудить семейный проблемы наедине».

Конфликт в семье привел к тому, что пара Малика и Хадид распалась.

Напомним, ранее модель Джиджи Хадид рассекретила имя дочери от исполнителя Зерна Малика. Знаменитости стали родителями в сентябре 2020 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.