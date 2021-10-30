«Если бы у меня муж был шеф-поваром»: Гарик Харламов совершил каминг-аут на Comedy Club

Юморист Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ совершил каминг-аут. В гости на проект пришел шеф-повар Константин Ивлев с женой Валерией Куденковой. Выяснилось, что жена Ивлева почти никогда не готовит дома.

«Она готовит, но не очень», — заметил Константин Ивлев.

«Если бы у меня муж был шеф-поваром. Блин, что я несу». Гарик Харламов

«Поздравляю. Случилось, ура!» — заметил Павел Воля.

«Каминг-аут на ТНТ», — заявил довольный Гарик Харламов.

«Просто скажи, что если бы у тебя был муж, то ты был счастлив и все», — добавил Павел Воля.

«Да что там. Если бы у меня жена была, я бы был счастлив», — сказал в ответ Гарик Харламов.

Напомним, что Гарик Харламов в прошлом году развелся с актрисой Кристиной Асмус. Сейчас он встречается с другой актрисой Катериной Ковальчук.

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