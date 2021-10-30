«Не в порядке с интимной жизнью?»: Иосиф Пригожин заступился за Ларису Долину

На днях бывший муж Ларисы Долиной Виктор Митязов решил вспомнить прошлое. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что певица перенесла немало пластических операций, каждая из которых была довольно тяжелой.

Продюсер Иосиф Пригожин искренне не понимает, с какой целью бывший супруг «королевы джаза» решился на подобные высказывания.

«Я просто честно в шоке от вот этих не мужских поступков, тем более это давно все закончилось, дело минувших дней, зачем вспоминать, зачем бередить, это жить всю жизнь с обидой, ненавистью. Мне трудно дать оценку подобным обстоятельствам. Это какие-то не мужские истории. Я клянусь, не понимаю, зачем это делать. Мне неважно, кто какие операции делал. Для того и существует и медицина, и пластическая хирургия. Что он этим хочет? Унизить женщину? Я правда не понимаю. Может у него не в порядке с интимной жизнью», — цитирует Пригожина «Пятый канал».

Напомним, в этом году Лариса Долина отметила свой 66-й день рождения. В последнее время певица заметно помолодела и сбросила 21 кг.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.