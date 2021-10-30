«Носить одновременно с мужем»: Хромченко детально объяснила, как выбрать модный тренч на полную фигуру

На шоу «Модный приговор» муж привел жену. Ему не нравится ее неженственный стиль, и он бы очень хотел, чтобы она преобразилась.

На шоу «Модный приговор» муж привел жену. Ему не нравится ее неженственный стиль, и он бы очень хотел, чтобы она преобразилась.

Народные стилисты программы предложили героине Наталье образ в стиле кэжуал с ультрамодным плащом сезона – бежевым тренчем. «Красиво, но «крылатка» делает ее больше», — тактично заметил муж, имея в виду кокетку.

Правда, и не стилисту стало понятно, что тренч по размеру не совсем подходит. И ведущая Эвелина Хромченко поспешила дать совет героине и всем модницам подобного телосложения в ее лице. Она объяснила, как правильно подбирать пот свой тип фигуры такую ультрамодную вещицу, как тренч.

«Тренч – это прекрасно. Но я бы поэкспериментировала с пропорциями, потому что это явно не ваши пропорции. Я бы предпочла больше плечевой пояс, более длинную кокетку, более активную длину. И знаете, что еще интересно: именно эту вещь можно было бы приобрести в мужском отделе и носить одновременно с мужем», — дала совет Хромченко.

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Кстати, вещи с мужского плеча в женских образах по-прежнему в моде. И тренд на маскулинность поддерживают многие знаменитости.

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