Чудеса в перьях: Валя Карнавал подразнила выдающимися полушариями, предъявив декольте крупным планом

Интернет-звезда не стесняется наряжаться в откровенные одежды.

19-летняя звезда Интернета Валя Карнавал, прославившаяся в TikTok, а теперь штурмующая отечественную эстраду, продолжает привлекать внимание к другим своим талантам. А именно – к стройной фигуре и выдающемуся бюсту, который регулярно подчеркивает смелыми нарядами.

К Хэллоуину красотка Карнавал нарядилась в золотистое платье из перьев. Подразнить подписчиков звезда решила, предъявив свои выдающиеся полушария крупным планом. Кадр она опубликовала в своем Instagram, где имеет почти 6,5 миллиона фолловеров.

Напомним, Валя Карнавал входит в список Forbes как самая высокооплачиваемая TikTok-звезда. В 2020 году она заняла 6-е место в рейтинге среди музыкантов из соцсети, чьи песни чаще всего использовали пользователи в своих видео.

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