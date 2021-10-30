«Самая стройная!» Судзиловская впечатлила роскошной формой, запечатлевшись в спортзале

Олеся Судзиловская в этом году отметила свой 47-й день рождения. Фанаты популярной блондинки не верят в эти цифры – актриса выглядит на все сто. Спортивное тело и моложавый внешний вид вызывают восторг у пользователей Сети.

Олеся же не скрывает, что много времени проводит в спортзале. Снимками она делится в своем инстаграм. На этот раз Судзиловская позировала среди спортинвентаря в облегающих лосинах и кроп-топе, блеснув своей фигурой.

«Вообще молчу! Красавица! Прекрасная Олеся! Самая стройная! Красотка! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, более десяти лет Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пара воспитывает двух сыновей.

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