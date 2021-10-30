«Папа, забивай!»: Шубская показала, как маленький сынок Овечкина поболел за него на матче

Трехлетний Сережа Овечкин с пеленок погружен в хоккейную жизнь знаменитого родителя.

И дня не проходит, чтобы из-за океана не пришли хоккейные новости об очередном голе или рекорде Александра Овечкина. 36-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» блистает на арене и приносит своей команде очки на каждом матче.

Поддерживают легенду российского хоккея не только фанаты, но и самые главные болельщики – жена и дети. Анастасия Шубская наряжает сыновей Сережу и Ваню в одинаковые хоккейные майки, и все вместе они поддерживают главу семейства на ледовой арене.

На этот раз Шубская показала, как маленький Сережа Овечкин увлеченно комментирует матч и поддерживает папу. «Папа, давай, забивай! Я тебя вижу!», — увлеченно наблюдает за игрой трехлетний наследник хоккеиста.

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