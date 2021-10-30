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Не оперой единой: Анна Нетребко выпустила книгу кулинарных рецептов

Звезда мировой сцены уже провела презентацию в Вене.

Не оперой единой: Анна Нетребко выпустила книгу кулинарных рецептов
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко талантлива не только в музыкальной сфере. Артистка в первый локдаун во время пандемии коронавируса раскрыла свой кулинарный талант, радуя семью домашними обедами и ужинами, а поклонников – рецептами.

Теперь Нетребко собрала рецепты воедино и издала кулинарную книгу. Правда, на немецком языке, и презентация издания состоялась пока только в Вене. Но это не значит, что сборник от дивы не появится на полках русскоязычных магазинов на родном для дивы языке.

Анна Нетребко написала книгу рецептов. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Напомним, Анна Нетребко этой осенью отметила свое 50-летие. Дива дала несколько больших концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Последние годы она живет в Вене с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, куда переехала на ПМЖ.

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