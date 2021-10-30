«Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же»: Александр Градский унизил участницу шоу «Голос»

Музыкант Александр Градский в пух и прах разнес на шоу «Голос», которое идет по Первому каналу, 42-летнюю участницу Маргариту Колотилину. Она приехала покорять жюри проекта из небольшого поселка Первомайский.

Конкурсантка выбрала для своего выступления советский хит Майи Кристалинской «А за окном, то дождь, то снег». К ней никто из членов жюри во время исполнения композиции не повернулся. Чуть позже Александр Градский прямо заявил участнице, что пела она фальшиво и не попадала в ноты. В ответ Колотилина начала снова петь, но уже без аккомпанемента оркестра. При этом снова фальшивила.

«Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже». Александр Градский

Напомним, что в жюри шоу «Голос» Александр Градский считается самым строгим членом жюри. От него то и дело достается разным участникам. Однако многие хотят попасть именно к нему в команду, зная, что он выдающийся музыкант и учитель.

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