Советовала Хромченко: Клава Кока в остромодных джинсах сезона вышла в люди

Популярная современная певица Клава Кока на днях была признана самой стильной артисткой года на премии Moda Topical Style Awards 2021. Девушка с большой радостью сообщила об этом поклонникам и похвасталась полученной наградой.

Чтобы соответствовать своему высокому званию иконы стиля, девушка держит руку на пульсе модных веяний. И даже для повседневности выбирает наряды, о которых говорят.

На этот раз Клава Кока вышла в люди в остромодных джинсах сезона модели «трубы». Именно такие рекомендовала иметь Эвелина Хромченко. Певица сочетала их с пестрым бадлоном с геометричным принтом и расцветкой тай-дай.

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