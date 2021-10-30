«Веет женственностью»: Седокова не смогла спрятать сочную грудь под ажурным халатиком

Недавно Анна Седокова решила переехать в США. Решение артистки поддержал и молодой муж, баскетболист Янис Тимма, который ждет новый профессиональны контракт.

В своем инстаграм Анна поделилась свежим горячим фото, на котором позировала в ажурном халатике.

«Ну какая же вы женственная, прям веет через экран! Просто королева! Женственная! Шикарная какая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Седокова выпустила новый альбом Sekret Soul. Но главным ее заработком в пандемию стал собственный бренд одежды. Минувшей зимой она открыла еще одну точку по продаже в Москве. На вырученные средства Седокова купила две квартиры в Москве, правда, одну из них в ипотеку.

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