«Бездарно потрачены»: куда пропали 112 миллионов Олега Табакова

На днях худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский. На этом посту он сменил Сергея Женовача, который руководил театром с 2018 года, после смерти Олега Табакова. Новое назначение обрадовало почти всю труппу. Говорят, за эти три года при Женоваче многое изменилось в худшую сторону.

Например, актерам перестали платить деньги на детей, а про заграничные путевки, которые при Табакове были нормой, артисты и вовсе забыли.

«Олег Павлович Табаков был очень хорошим хозяином. Он считал, что у театра должна быть своя «подушка безопасности». Он сумел эту финансовую подушку создать. После его смерти в 2018 году на счету МХТ оставалось 112 миллионов рублей плюс были валютные счета, с которых театр платил зарубежным авторам и режиссерам», — сказала сотрудница театра «Комсомольской правде».

По ее словам, деньги шли на новые постановки, на творческие проекты, на 13-ую зарплату сотрудникам, на квартальные и ежемесячные премии.

«Насколько я знаю, новое руководство табаковские запасы очень быстро потратило. Я не хочу сказать, что 112 миллионов криминально пропали, что кто-то их украл. Нет… Просто деньги были бездарно потрачены из-за неправильной репертуарной и финансовой политики», — отметила собеседница издания.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.