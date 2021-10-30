«Наслаждаемся первыми часами»: Бурковский отправил Пересильд на Мальдивы

Начало октября было весьма волнительным для Юлии Пересильд. Она готовилась к полету в космос, затем 12 суток провела на МКС. А конец месяца выдался весьма приятным. Актриса с дочками улетела на Мальдивы.

«Спасибо Андрею Бурковскому, что я здесь. Ты увидел меня и сказал: «Юлек! Пожалуйста, отдохни! Тебе надо!» и все организовал. Здесь волшебно! Я в первый раз на Мальдивах. Красиво! И океан — это волшебство! Наслаждаемся первыми часами здесь!», — написала Пересильд.

Напомним, на орбите Юлия Пересильд и Клим Шипенко снимали фильм «Вызов» о враче-кардиохирурге, которая отправилась на МКС, чтобы провести операцию. Остальные подробности пока не разглашаются.

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