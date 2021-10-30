Когда ветер задрал юбку: Яна Кошкина в купальнике соблазнила упругими видами сзади на Мальдивах

Звезда театра и кино показала новые кадры с отпуска.

Актриса и телеведущая Яна Кошкина продолжает отдыхать на Мальдивах. И снова радует фанатов в Сети кадрами с пляжа.

На этот раз длинноногая красотка с пышными прелестями подразнила фолловеров завораживающим видео в купальнике и накидке, развевающейся на ветру. Порывы стихии приподнимая полы пляжной одежды, приоткрывали взору подписчиков пикантный ракурс звезды – ее упругие бедра и ягодицы в монокини.

Кстати, Кошкина недовольна отдыхом на Мальдивах. Несколько дней подряд здесь отсутствовало солнце, и девушка даже намеревалась искать солярий, чтобы загореть искусственно – до такой степени ей не хватает солнца.

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