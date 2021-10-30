«Вечные»: Хромченко показала пальто, которые никогда не выйдут из моды

Телеведущая Эвелина Хромченко часто старается советовать не просто модные вещи, но и печется за бюджет телезрительниц и героинь шоу «Модный приговор». Фэшн-эксперт часто использует слово «инвестиция» по отношению к гардеробу, имея в виду, что приобретение той или иной вещи может сэкономить на долгие годы, если выбирать правильный фасон, крой и даже цвет.

На этот раз речь Хромченко завела о самой актуальной сезонной вещи – верхней одежде. Предложив модницам пальто, телеведущая заметила:

«В принципе, особенно в мире пальто с 1981 года в мире пальто новостей не было. Ужасная история, но правда. Есть компактные пальто, есть объемные пальто», — поведала эксперт.

Хромченко представила на главном подиуме страны актуальные модели пальто – компактное, объемное, «халат», двубортное, с широким плечевым поясом, «пиджак». И подчеркнула, что именно они могут стать хорошей инвестицией.

«Все те варианты кроя, которые тут показаны – они более-менее вечные, более или менее не выходят из моды», — заявила стилист.

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