«Очень прихотлив»: Хромченко показала, какого цвета пальто лучше не покупать

Телеведущая объяснила, какой оттенок лучше предпочесть взамен.

Погода за окном требует от модниц утепляться активнее. И наступает время одной из самых больших инвестиций в гардеробе — вещей верхней группы.

Чтобы телезрительницы Первого канала не промахнулись в выборе, а также расширили свое представление о многообразии верхней одежды, ведущая «Модного приговора», фэшн-эксперт Эвелина Хромченко представила целую коллекцию различных фасонов пальто.

Особое внимание она уделила цвету. И предостерегла модниц России от покупки пальто желтого цвета.

«Желтый – это уж слишком такой специфический цвет для женщин именно в нашей стране. Ибо он требует многого от своей обладательницы и очень прихотлив, лучше его иметь в аксессуарной группе», — посоветовала стилист.

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Хромченко рекомендует – если уж очень хочется солнечности, замените желтый на ярко-оранжевый. Эффект тот же, а внешне выглядит не стол специфично.

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