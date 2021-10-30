Дефиле на пляже: Ани Лорак в крошечном бикини сверкнула пышными ягодицами в стрингах

Певица Ани Лорак, как и многие другие, на наступившие каникулы улетела заграницу. Красотка сначала посетила Италию, а затем переместилась в страну пожарче. Откуда запостила в микроблог пикантное видео в купальнике.

больше по теме Даня Милохин затрепетал: Валя Карнавал в костюме ангела с трудом уложила аппетитную грудь в перья В таком виде блогер запечатлелась на террасе.

Лорак, позируя на камеру в крошечном бикини на длинных завязках, устроила настоящее дефиле. Покачивая пышными бедрами, звезда прогулялась по каемке воды и сверкнула упругими ягодицами в стрингах. Столь горячее видео артистка не стала публиковать в ленту, оставив его в stories.

Кстати, Лорак этой осенью успела немного отдохнуть. Она побывала в Дубае, но таких провокационных кадров оттуда не публиковала.

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