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Красавица-жена Стаса Михайлова нарядилась в костюм цвета индиго для выхода в свет

Инна Михайлова с мужем и дочками отдыхает в Дубае.

Красавица-жена Стаса Михайлова нарядилась в костюм цвета индиго для выхода в свет
Стас и Инна Михайловы. Фото: Global Look Press

Многие знаменитости решили избежать локдауна и заточения в четырех стенах, поэтому успели улететь на отдых. Семейство Стаса Михайлова так и поступило.

В последнюю пятницу октября чета Михайловых отправилась на ужин. Для выхода в свет красавица-жена музыканта, Инна Михайлова, нарядилась в костюм кэжуал-стиля в модном оттенке индиго. Многодетная мама в любой ситуации старается выглядеть модно, и у нее это получается.

Инна Михайлова с мужем и дочкой. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Напомним, Инна стала второй женой музыканта. Они познакомились в 2006 году, и «Мисс Кировоград-1990» подарила ему двух дочек.

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