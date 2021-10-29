«Утеплилась»: Катерина Шпица похвасталась уютным пальто с принтом – хитом этой осени

Александр Рогов в эфире своего модного YouTube-шоу Rogov live рассказал о самых трендовых течениях этой осени.

По словам стилиста, клетка по-прежнему очень актуальна, поэтому стоит достать рубахи, жакеты и юбки с этим принтом из шкафов и с гордостью начать носить их вновь. Или приобрести что-то новенькое, например, теплое пальто.

Именно так поступила актриса Катерина Шпица, которая похвасталась обновкой в личном блоге. Звезда купила двубортную модель, которая, по мнению Эвелины Хромченко, неизменно стройнит.

А клетчатый рисунок пальто оказался состоящим из разноцветных перекрещенных линий. Этот вариант принта в настоящий сезон считается одним из самых востребованных в мире моды.

«Утеплилась, чтоб любая погода была в радость, и прикатила на экспрессе», — сказала Катерина Шпица своим фолловерам.

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