Участницу шоу «Пацанки» избили собственные фанатки

Ксения Булат покинула проект и столкнулась с агрессией в родном городе.

Участница шоу «Пацанки» Ксения Булат призналась, что стала жертвой нападения двух фанаток в своем родном городе.

Булат боролась за победу в проекте, где девушек-неформалок превращают в настоящих леди. Однако Ксения покинула проект, не дойдя до финала.

Экс-пацанка вернулась в родной Нижневартовск. Там ее стали узнавать на улице. Но слава обернулась против Булат. Помимо автографов, Ксения вынуждена была давать сдачу кулаками.

Все дело в том, что на Булат напали поклонницы и стали избивать знаменитость.

«Около магазина в фойе нас поджидали две пьяные, которые очень грубо, с матом просили со мной сфотографироваться. На что получили отказ», — вспомнила Ксения.

«Мой муж меня пытался защитить, он отбрасывал эти пьяные тела от меня. Мы вызвали полицию», — передают слова Булат в Mash.

Напомним, ранее в проекте «Пацанки» дочь рэпера Птахи пообещала отцу похудеть. Сам же исполнитель назвал наследницу «глобусом».

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