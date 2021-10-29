«С хорошим вкусом»: Долина вслед за Кардашьян поддержала звездный тренд на сапоги и юбку из одного материала

Лариса Долина подчеркнула фигуру облегающим полупрозрачным бадлоном черного цвета и сверкающей серебром юбкой. В пандан к ней у звезды оказались сапоги из того же материала.

Стилист Алсу Арна заметила, что это мировой звездный тренд, который наконец-то докатился до нас.

«Образ Ларисы Долиной является мегатреном для людей-инноваторов в повседневной жизни и людей публичных. Если посмотреть на звезд уровня Ким Кардашьян, то у них он давно прослеживается. У нас это только недавно началось. А если Лариса Долина использует ботфорты и юбку из блестящего материала для сценического образа, то это не так уж и ярко. Певица — женщина элегантного возраста, но фигура у нее потрясающая. И она имеет право ее подчеркнуть. Ботфорты и юбка в одной фактуре и цвете к тому же удлиняют ноги. Баланс достигнут и за счет длинного хвоста, перекинутого на бок. Образ можно назвать классическим, с хорошим вкусом», — прокомментировала Алсу Арна лук народной артистки специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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