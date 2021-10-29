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По цене иномарки: Бузова озвучила стоимость своего платья Roberto Cavalli, которое носят без белья

В нем артистка появилась на премии Modal Topical Style Awards – 2021.

По цене иномарки: Бузова озвучила стоимость своего платья Roberto Cavalli, которое носят без белья
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Ольга Бузова удивила публику на светской тусовке по случаю вручения премии Modal Topical Style Awards – 2021 своим откровенным платьем.

Певица и раньше не очень жаловала белье, то и дело сверкая своей грудью без лифчика, но тут его при всем желании надеть было невозможно. И речь идет не только о бюстгальтере. Не удивительно, что пользователи Сети, порталы и СМИ с воодушевлением принялись обсуждать сексуальный наряд бренда Roberto Cavalli Ольги Бузовой.

Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Под нажимом своих поклонников экс-ведущая «Дома-2» решилась озвучить сумму, которую отвалила за эту «тряпицу». И цифра может шокировать среднестатистического россиянина, который нередко берет кредит равный ей, чтобы приобрести подержанную иномарку.

Бузова опубликовала в stories Instagram скриншот страницы официального сайта марки одежды, где была указана цифра в 324 тысячи рублей.

Скриншот микроблога Бузовой: instagram.com/buzova86/

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