«Влюбляюсь в него все больше»: Ханна с мужем насладились поездкой в Стамбул

Певица Ханна поделилась свежей фотографий из заграничного путешествия. Вместе с мужем Пашу знаменитость посетила Стамбул.

Ханна призналась, что столица Турции много значит для нее. Исполнительница каждый раз все лучше узнает Стамбул и все больше в него влюбляется. А к романтической обстановке располагает и наличие любимого мужчины рядом.

Ханна в кожаной куртке и с ярко-красными губами позировала с мужем Пашу. Владелец лейбла Black Star в песочном аутфите сидел на турецких коврах с избранницей.

«Один из самых древних городов, от которого я просто без ума. Возвращаюсь сюда каждый раз и влюбляюсь в него все больше и больше. Есть ли у вас город, в который вы хотите возвращаться снова и снова?» — призналась Ханна.

Напомним, ранее Ханна продефилировала с дочкой в одинаковых обтягивающих костюмах с изображением пистолетов. При этом артистка и ее наследница держали в руках леденцы на палочках, а на глаза надели очки с черной оправой.

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