Женщина-вамп: молодая мама Лиза Арзамасова предстала в черном парике, призывно обнажив стройные ножки

Актриса Лиза Арзамасова обожает примерять на себя разные, порой кардинально противоположные образы.

На снимках, которыми Лиза Арзамасова делится в Instagram, она предстает то тихой и сдержанной девой, то уютной и заботливой мамочкой маленького сына, то образцовой женой, то необузданной красоткой.

На этот раз Лиза Арзамасова предстала в образе последней. На фото в микроблоге она запечатлелась в черном парике с прической каре, в мини-юбке и сапогах-трубах.

Наряд открывает стройные ножки Лизы Арзамасовой. Позу на снимке Лиза приняла довольно провокационную.

Дерзкое фото привело в восторг подписчиков Лизы Арзамасовой, которые сравнили ее с дерзкой женщиной-вамп.

Напомним, Лиза Арзамасова чуть больше двух месяцев назад впервые примерила на себя новую роль — роль молодой мамы. 14 августа на свет появился сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха, которого они назвали Львом.

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