«Бьются два сердца»: беременная Нюша с опустившимся животиком натолкнула на подозрения о близнецах

Певица Нюша на последних сроках беременности отправилась отдыхать в Дубай. Не исключено, что роды состоятся именно здесь, ведь живот звезды уже сильно впечатляет своими размерами.

В личном блоге звезда показала, как выглядит сейчас, запечатлевшись в облегающем платье, которое практически трещало по швам на ней и врезалось в кожу.

Некоторые фолловеры заметили, что выглядит ее животик так, как это бывает перед родоразрешением, а кое-кто заподозрил, что артистка вынашивает двойню. Тем более ее комментарий под обнародованным фото выглядел немного двусмысленно.

«Такое волшебное, необыкновенное состояние… Внутри бьются два сердца», — написала Нюша.

«У вас двойняшки!», «В смысле, два сердца? У вас двойня?», «У нее двойня?», «Как животик опустился, скоро встреча», «Животик уже совсем низко, скоро рожать», — откликнулись люди в комментариях.

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