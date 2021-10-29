Хромченко была бы в шоке: Горбань вышла на улицу, забыв прикрыть паховую зону

Ведущая «Модного приговора» постоянно повторяет на шоу, что лосины носят только с длинной одеждой.

Эвелина Хромченко через передачу повторяет на «Модном приговоре» (Первый канал), что нельзя носить на публику облегающие брюки, не прикрыв паховую зону одеждой ниже бедер.

Это может быть жакет, блуза, свитер, платье, тренч, застегнутый впереди. В общем, все что угодно, лишь бы окружающие люди не отвлекались на то, что намекает на половые признаки. Есть только одно исключение — спортзал. Здесь, считает эксперт, можно заниматься в лосинах и велосипедках, не заботясь о том, чтобы «причинные места» были закрыты длинными кофтами.

Стоит отметить, что модные промахи с облегающими брюками и неприкрытыми зонами паха совершили уже несколько российских звезд. Ольга Бузова делает это регулярно, Дарья Пынзарь недавно засветилась в секси-образе, а теперь решила блеснуть эротизмом и Мария Горбань.

Она вышла на улицу в короткой блузе до талии и лосинах, накинув сверху тренч. И, поскольку плащ она застегивать не стала, ее прелести тоже оказались выставлены на всеобщее обозрение.

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