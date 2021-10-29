Рост — 52 см, вес — 3,200: Тарасов показал первое фото наследника из роддома

Футболист Дмитрий Тарасов стал отцом в четвертый раз. Его жена Анастасия Костенко осчастливила спортсмена наследником Алексеем 29 октября. Мальчик родился ростом 52 см и весом 3 кг 200 г.

До этого у Тарасова рождались только девочки. Старшую дочь Ангелину ему подарила его первая супруга Оксана Пономаренко. С Ольгой Бузовой у него детей не было. И в браке с Анастасией Костенко у них появились на свет дочки Милана и Ева.

Не удивительно, что мальчика Дмитрий ждал с новыми чувствами. В личном блоге он написал трогательное послание в адрес Анастасии Костенко и показал первое фото из роддома.

«Родная, как ты и просила, сам от души, с ошибками. Написал я это перед родами, пока ты спала. Я благодарен тебе за всех наших детей, за сына особенно, и ты знаешь почему. Хочу сказать, что это был тяжелый период для нас…. Ты родила мне троих прекрасных детей! Мы прошли с тобой гормоны, послеродовую депрессию и т.д. И это за 3 года. Но знаю, что для тебя он еще сложнее, и все понимаю, как тебе было тяжело! И несмотря на все наши недопонимания, которые естественно были, как и у всех людей, хочу, чтобы ты знала… Я люблю тебя! И, как поется в песне, «спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь. P. S. Я счастлив, всем спасибо за поддержку», — сказал Тарасов.

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