«Связь станет еще крепче»: Наталия Орейро в ближайшее время получит российский паспорт

Исполнительница Наталья Орейро записала видеообращение перед получением российского паспорта. Знаменитость напоминала, что уже 20 лет испытывает только самые теплые чувства по отношению к России.

Напомним, ранее сообщалось о получении Орейро гражданства РФ. Аргентинская певица имеет русские корни и давно всем сердцем переживает за Россию. Несмотря на то что Наталия Орейро живет в Аргентине, она поддерживала связь с российским народом и поздравляла его со многими государственными праздниками.

Артистка не устает благодарить российское правительство и своих поклонников за то, что стала ближе к ее родной стране.

В одной из своих видеообращений на личной странице в Instagram Орейро обратилась перед получением паспорта РФ и принесением присяги в посольстве России в Аргентине:

«Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем 20-летней любви. Я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо!»

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