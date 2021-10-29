«Ужасно стыдно за него»: Алексей Щербаков унизил Давида Манукяна, раскидав его подарки

Шоумен Давид Манукян пришел на программу «Что было дальше?» с подарками. Однако это не понравилось ведущему Алексею Щербакову.

Щербаков раскидал презенты Манукяна и начал их топтать прямо во время записи шоу. Поклонники передачи после просмотра нового выпуска были разочарованы поведением комика. Они сравнили Алексея с животным.

«Мне так жалко стало Давида. Пришел с подарками, с уважением. А подарки раскидали», «Щербаков просто как животное повел себя, когда пнул коробку с подарками. Человек старался, готовился, и такое отношение просто ни за что. Ужасно стыдно за него», – написали поклонники шоу «Что было дальше?».

Давид Манукян успел подарить Тамби Масаеву футболку с изображением Филиппа Киркорова и кубик Рубика. Для Алексея Щербакова исполнитель подготовил майку с изображением самого себя с голым торсом. Но Алексей выкинул футболку подальше.

Напомним, ранее героем шоу «Что было дальше?» стал Евгений Понасенков. Герою популярных мемов не понравились шутки ведущих программы.

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