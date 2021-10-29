Зрелище для взрослых: Бьянка показала свою «верблюжью лапку», сотрясая сочным телом на камеру

Певица Бьянка решила о себе напомнить горячим видео в социальных сетях. Артистка, облачившись в тесный брючный костюм и устроила сексуальный танец, где главным персонажем выступил ее аппетитный бюст.

Груди Бьянки во время телодвижений скакали, как мячи. А когда брюнетка подняла руки наверх, стало очевидным, что брюки можно было взять и менее облегающие в области паха. Эффект под названием «верблюжья лапка» нравится далеко не всем, поэтому обычно эту часть тела стараются люди вуалировать.

Реакция на выложенное видео в Сети была незамедлительной и бурной со стороны подписчиков.

«Хороший пельмешек», «Отписка», «Лучше было бы расторгнуть пиджак, тогда получилось бы погорячей», «Аппетитная всегда была, супер», «Вульгарная», — можно увидеть в комментариях блога Бьянки.

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