Длинноногая – в папу: дочь Киркорова в кукольном платье гофре отметилась в Дубае

Алла Виктория появилась на отдыхе в Дубае в образе куколки, облачившись в платьице с пышной гофрированной юбочкой в розовом цвете. Принт наряда оказался с морскими мотивами.

Отметим, что розовые оттенки в этом сезоне актуальны, Эвелина Хромченко уверена, что эти тона российские модницы никогда не перестанут любить. А Александр Васильев замечал на шоу «Модный приговор» Первого канала, что оттенок всегда ассоциируется с чем-то позитивным и праздничным.

В моде и модель платья Аллы-Виктории с элементами гофре. Эвелина Хромченко говорила, что теперь шьют наряды не только с юбками из сжатой ткани, но и с другими частями – рукавами и даже полностью.

Отметим, что на фото, которое обнародовала наследница Киркорова в личном блоге, она выглядит повзрослевшей, заметно вытянувшейся и длинноногой, как ее папа.

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