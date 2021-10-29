«Будто брат куртки»: какой трендовый головной убор идеально подходит к пуховику, назвала Хромченко

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» заговорила о трендах на головные уборы. По-прежнему актуальны: панама, берет, бейсболка.

Из новенького модниц может заинтересовать дутый платок. Он делается из такого же материала, что куртки (чаще это болоньевая ткань) и имеет внутри наполнитель. В холода такой головной убор будет очень кстати.

Естественно, что носить его, прежде всего, рекомендуется с пуховиками, но и с пальто или шубой он будет неплохо выглядеть, если правильно замиксовать.

«Пухленький платочек — как будто бы двоюродный брат вашей куртки дудун, по-русски — пуховика», — сказала про модный головной убор Эвелина Хромченко.

Совершенно не обязательно, чтобы дутый платок был точной копией куртки, он может выполнять роль акцента в образе и контрастировать по цвету с основной одеждой.

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