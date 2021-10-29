Под крылом «свекровушки»: возлюбленная сына Королевой стала работать с певицей на ТВ

Мелисса пробует себя как визажист и помогает Наташе Королевой.

Наташа Королева и ее сын Архип работают ведущими программы «Удачный чарт» на «Муз-ТВ». Как оказалось, певице удалось приобщить к семейному делу и возлюбленную своего наследника Мелиссу.

Для спецвыпуска канала «Хэллоуин-чарт», который выйдет в субботу в 10.30, она примерила с Архипом жуткие костюмы, соответствующие празднику, а ее невестка сделала им грим. Об этом Наташа Королева сообщила в личном блоге.

Отметим, что Мелисса является танцовщицей на пилоне, чего, в принципе, никогда не стеснялась и даже втянула в это дело Архипа. Покончила ли она со своим ремеслом окончательно, пока неизвестно.

К слову, уже около года наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко ходит с кольцом на безымянном пальце, никак не комментируя это украшение. Молодая пара живет в доме артистов на мансардном этаже.

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