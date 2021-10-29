Это бабушка? Моложавая Ирина Агибалова из «Дома-2» предстала на фото с двумя подросшими внуками

Ирина Агибалова была первой мамой, появившейся на «Доме-2». На проект она пришла, чтобы поддержать младшую дочку Риту Агибалову, которая в тот момент родила первенца, сына Митю.

Ирина Агибалова продолжает оставаться надежной опорой для своих детей. Она всегда готова оказать им помощь.

Не так давно Ирина Александровна, оставив на Кипре муж Юрия, прилетела в Москву. Здесь телебабушка проводит время с внуками, которых ей подарила старшая дочка Ольга Гажиенко.

В микроблоге Ирина Агибалова поделилась снимками с сыновьями Ольги Кириллом и Левой. Старшего внука она обнимает, а младшего держит на руках.

«Помогите сделать подпись к фото. Давайте сделаем это вместе», — обратилась Ирина Агибалова к подписчикам.

Аудитория экс-участницы «Дома-2» мгновенно отозвалась и включилась в игру.

«Счастливы вместе», «Счастье есть. Его не может не быть», «Мои года – мое богатство», «Жизнь моя», «Красивая женщина и ее сокровища», — предложили фолловеры свои варианты.

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