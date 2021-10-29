«Праздник дьявольский»: Эвелина Бледанс появилась на вечеринке в образе Малефисенты

Артистка подчеркнула, что давно мечтала перевоплотиться в ведьму из сказки.

В последних публикациях личного микроблога актрисы Эвелины Бледанс появилась запись, в которой знаменитость похвасталась по-настоящему голливудским образом на Хеллоуин. Ранее в таком костюме можно было увидеть Анджелину Джоли.

Напомним, что бывшая жена Бреда Питта снималась в фильме «Малефисента». Там актриса предстала в образе ведьмы с рогами на голове. Именно в таком костюме появилась на столичной вечеринке Эвелина Бледанс.

«И все-таки я примерила образ Малефисенты благодаря вечеринке. Понимаю, что праздник дьявольский, но все женщины – актрисы в душе и рады экспериментировать», – поделилась своими эмоциями Бледанс.

Эвелина с яркими губами и сумочкой надела кожаные рога на голову. Актриса дополнила аутфит блестящим плащом цвета ночи и бархатным платьем.

Напомним, ранее Алена Водонаева тоже повеселилась на празднике в честь Хеллоуина. Телеведущая выбрала для страшной вечеринки образ старшей дочери «Семейки Аддамс». Знаменитость захватила с собой баночку яда, чтобы пугать хейтеров.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.