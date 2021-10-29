«Спасибо, актеры помогли»: похороны убитого декорацией Евгения Кулеша Большой театр оплатил лишь частично

Адвокат матери артиста Андрей Алешкин заявил, что будет требовать с культурного учреждения компенсацию.

Прошло 20 дней после того, как случилась трагедия в Большом театре. 38-летнего актера Евгения Кулеша во время оперы «Садко» убила двухтонная декорация. Мама артиста Светлана Кулеш до сих пор не может прийти в себя.

Как пишет КП, ситуацию осложняет то, что гибель ее сына театр оставил без должного внимания. Например, пообещав полностью оплатить похороны, администрация раскошелилась лишь на автобус до кладбища и гроб.

«За все остальное, включая морг, пришлось расплачиваться Светлане — простой пенсионерке, которую сын фактически содержал. Спасибо актерам Большого, которые помогли, собрав для нее деньги», — поведал изданию адвокат Светланы Кулеш Андрей Алешкин.

Кроме того, комиссия по расследованию несчастного случая до сих пор так и не предоставила родительнице результаты расследования.

В ближайшее время адвокат намерен подать иск против Большого театра о возмещении морального и материального вреда.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.