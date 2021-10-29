Такая же стройная: Роза Рымбаева со своими взрослыми сыновьями повторила фото 20-летней давности

28 октября певице, некогда известной всему СССР, Розе Рымбаевой исполнилось 64 года. В честь этого события ее младший сын Мади Окапов опубликовал сюжет-шутку, в котором он, его мама и старший брат Али Окапов повторили фотографию 20-летней давности.

На снимке из архива они так же запечатлены втроем. Казахская звезда обнимает старшего сына и держит на коленках младшего, которому нет и годика. Мади, конечно, не стал усаживаться на маму, но прилег на ее ноги и даже скорчит недовольное лицо, как на старом снимке из семейного альбома. Роза Рымбаева, стоит заметить, смогла сохранить стройную фигуру спустя целых два десятилетия.

Отметим, что сыновья Розы Рымбаевой пошли по стопам своих родителей и стали музыкантами. Их папа Таскын Окапов, когда-то руководил республиканским ансамблем «Гульдер», в котором солисткой была его жена. Он неожиданно скончался в 52 года, когда Рымбаева носила под сердцем из сына Мади. Артистка до сих пор хранит верность супругу, так и не выйдя второй раз замуж.

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