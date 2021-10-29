Утопает в цветах: вдова Дмитрия Хворостовского показала, как выглядит его могила на Новодевичьем кладбище

Флоранс Хворостовская поблагодарила россиян за память о ее покойном муже.

Вдова звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского Флоранс поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена могила ее покойного мужа на Новодевичьем кладбище.

Флоранс Хворостовская не уточнила, сама она сделала это фото или ей его прислал кто-то из знакомых, побывавших на могиле покойного вокалиста.

Вдова Дмитрия Хворостовского призналась, что поражена тому, сколько живых цветов на могиле. Она поблагодарила поклонников певца за память о нем.

Ведь прошло уже почти четыре года со дня его смерти, а люди продолжают посещать могилу Дмитрия Хворостовского и приносить букеты живых цветов.

«Так красиво и трогательно видеть так много красивых цветов. Дима, ты был, есть и всегда будешь самым любимым артистом и гордостью России. Вечная память прекрасной душе. Я тронута и благодарна России за память и любовь», — написала Флоранс Хворостовская в микроблоге.

Напомним, оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне, ему было 55 лет.

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