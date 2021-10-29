Цепляется за грудь! Какое модное в этом сезоне украшение противопоказано зрелым дамам, назвала Хромченко

На «Модном приговоре» Первого канала недавно Эвелина Хромченко рассказала о тренде на крупные металлические цепи.
В этом сезоне актуальны не слишком изящные экземпляры, очень крупные, напоминающие тюремные. Однако от некоторых из них, как выяснилось в новом выпуске шоу, зрелым женщинам стоит отказаться.
По мнению Эвелины Хромченко, длинные экземпляры стоит оставить молоденьким дамам с миниатюрными формами.
«Она странно смотрится на взрослых женщинах, потому что постоянно цепляется за грудь», — сказала ведущая.
Александр Васильев согласился со своей коллегой. «Эта цепь, возможно и очень модная в сезоне, смотрится на нашей героине чужеродным элементом», — заметил историк моды.
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