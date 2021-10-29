«Неожиданные каникулы»: Сергей Безруков с сыном Степой устроил гонки на тракторах и машинах

Как отметил актер, свободное время надо проводить с пользой.

Актер Сергей Безруков в Instagram разместил милый ролик, на котором он играет со своим сыном Степой. При этом младший наследник Василий, которому всего несколько месяцев внимательно следил за игрой братика и отца.

«Давай, конечно. Лошадочку сюда посадим», — заметил Сергей Безруков и посадил игрушечного коня в трактор. Его сын в это время катал автомобиль.

«Неожиданные каникулы. Надо проводить с пользой! Всей семьей. Всем добра! Всем здоровья». Сергей Безруков

Напомним, что у Сергея Безрукова трое наследников от режиссера Анны Матисон. В 2016 году у пары на свет появилась дочка Маша. Через два годы сын Степан. Наконец, в июле этого года Матисон родила еще одного сына Василия.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.