«Изящно прилегла на животик»: Арзамасова в монокини стиснула «сдобный» поплавок

Пляжное фото актрисы из ситкома «Папины дочки» было сделано еще до того, как она стала мамой.

Лиза Арзамасова — молодая мама. Вместе с постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом актриса из ситкома «Папины дочки» воспитывает сына Левушку. Малышу всего два месяца, а Елизавета уже посещает съемки. К примеру, Арзамасова не смогла пропустить запись нового выпуска проекта «Ледниковый период». В шоу участвует экранная сестра Лизы — Дарья Мельникова. У актрисы, в отличие от жены хореографа, уже двое сыновей от Артура Смольянинова — Артур-младший и Марк.

На фанатской странички Лизы в Instagram появилось ее памятное летнее фото, на котором актриса позировала в монокини, соблазнительно стиснув «сдобный» поплавок. Этот пляжный снимок был сделан еще до того, как Арзамасова стала мамой.

«Вот это я понимаю — молодая мамочка», «Вот, чем Авербуха-то влюбила», «Ну, Лизка! Шикарная», «Папина дочка уже не та», «Выросла Галина Сергеевна! Ни очков, ни дурацких юбок!! Зато какие булочки», «Изящно прилегла на животик», «Этот вид сзади просто завораживает», «Фигурка — топчик! Первый сорт», «Всем бы мамам так выглядеть», «Чуть грудь видна! Так красиво», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.