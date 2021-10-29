«Скорее украсит, а не согреет»: Рогов показал пуховик модный этой осенью

Объемные модели по-прежнему популярны в сезоне, и вряд ли они скоро потеряют свою актуальность.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live сделал модный забег по магазинам сегмента масс-маркета. Стилист предупредил зрителей, что ни одна торговая компания ему за это денег не платит, поэтому его обзор абсолютно беспристрастный.

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Как всегда, ведущий фэшн-шоу нашел множество интересных вещей, в их числе оказался пуховик небесно-голубого цвета, который эксперт посоветовал принять во внимание. Модель имела актуальную горизонтальную стежку, в ней не было лишних деталей, которые сейчас не приветствуются, присутствовал простенький компактный капюшон. Кроме того, у куртки была трендовая форма кокона, популярная в сезоне укороченная длина и модные сейчас пышные рукава.

«Цвет очень симпатичный! Пуховик рекомендую, но относитесь к нему, как к вещи, которая скорее украсит, а не согреет», — сказал Рогов.

Стоит такая куртка в масс-маркете 4999 рублей.

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