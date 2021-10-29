Вау, секси! Решетова прошлась в коротеньких джинсовых шортиках в Дубае

Российская модель Анастасия Решетова в очередной раз улетела с сыном Ратмиром от рэпера Тимати в Дубай на отдых. В своих соцсетях звезда показывает апартаменты, в которые они заехали, и постоянно удивляет подписчиками кадрами с фотосессий на берегу моря или в песках. Не забывает Настя и показать новые образы и луки. Например, она продемонстрировала новый летний легкий открытый образ в своем Instagram.

Решетова надела коротенькие с бахромой на конце джинсовые шортики светло-голубого цвета. Они подпоясаны тонким светло-коричневым ремешком. Сверху на Насте обтягивающий бежевый топ без лямок, подчеркивающий ее грудь и стройную талию. На модели несколько подвесок, а плечи Решетовой покрывает шифоновая смелая леопардовая накидка. Модель уже неплохо загорела, ее кожа сверкает приятным бронзовым оттенком. Даже на отдыхе девушка постоянно ходит в босоножках на каблуках.

Напомним, звездная пара Тимати и Анастасия Решетовой рассталась в сентябре 2020, достаточно скоро после рождения их сына. С тех пор Настя часто ездит самостоятельно отдыхать в разные концы света, и мальчик подолгу находится без внимания отца.

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