«Передаст бразды правления»: Елизавета II может отречься от престола

В последнее время у королевы наблюдаются проблемы со здоровьем.

На прошлой неделе Елизавета II попала в больницу. Королева провела ночь в клинике, а после вернулась в Виндзорский замок. В выходные она пропустила службу в церкви, а затем отказалась от рабочей поездки в Глазго, где в начале ноября пройдет экологический саммит.

Королевский эксперт Роберт Джобсон считает, что в ближайшие четыре-пять лет Ее Величество может передать корону принцу Чарльзу, который будет выполнять при ней функции регента.

«Как только королева почувствует, что не справляется со своей работой, что ее состояние здоровья вредит монархии, не сомневаюсь, что она введет закон о регентстве и передаст бразды правления Чарльзу», — цитирует эксперта Newsweek.

Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Великобританией.

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