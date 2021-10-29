Камбербэтч сыграет офицера Литвиненко в сериале «Лондонград»

В новом проекте от HBO снимется всеми любимый «Шерлок».

Британский актер Бенедикт Камбербэтч получил роль в сериале «Лондонград» от компании HBO. Об этом сообщили в зарубежном издании Variety.

Актер обожает новые амплуа. На его счету уже роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса, Гамлета, математика Алана Тьюринга и многих других. В фильме «Хоббит» Бенедикт успел побыть даже огнедышащим драконом. Поэтому зрителям стоит ожидать профессиональной актерской игры и мастерского перевоплощения и всецелого погружения в образ.

Камбербэтч будет воплощать на экране образ бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Сценарий будет основан на книге английского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион».

Автор сценария — Дэвид Скарпа, а режиссер — Брайан Фогель, получивший премию «Оскар» за фильм «Икар».

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