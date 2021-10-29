«Распутину еще можно спасти!»: Васильев раскритиковал старомодную певицу

Известный историк моды Александр Васильев не упускает возможности раскритиковать стиль какой-нибудь звезды и указать на ошибки в образе. Эксперт не только обращает внимание на промахи, но и дает советы по исправлению ситуации. В поле зрения Васильева попала певица Маша Распутина.

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Распутина была не просто эстрадной исполнительницей, а настоящим секс-символом нулевых. Певица не уставала эпатировать публику откровенными нарядами, подчеркивающими ее пышные формы и ярким макияжем, в котором всегда была алая помада. Звезда старалась следить за последними модными тенденциями и соответствовать им. Однако на какое-то время Распутина пропала с экранов и занялась своей личной жизнью. Только недавно дива снова начала ходить по ток-шоу и участвовать в разных проектах.

Тут-то зрители и ее коллеги по цеху заметили, что стиль Распутиной изменился. Она уже явно не так следит за модой. Звезда как будто осталась в прошлом. Это подметил и критик Васильев и поделился своим мнением с изданием 7days.ru.

Критику не понравились пышные губы-уточки певицы, светящиеся капроновые колготки ужасного цвета, коротенькие пышные юбочки и сапожки на небольшом каблуке. Все это старит Распутину и делает ее смешной.

«Выглядит она как звезда тех лет: короткая юбочка, корсет, сапожки на ножках, в стиле фигуристка. Так одеваются на пивных фестивалях в Баварии. Я считаю, что Машу можно спасти. Ей надо перейти от короткого к длинному, от аляповатого к однотонному», -заметил эксперт.

Сейчас Васильев считает, что стиль певицы можно обозначить как «мечта дальнобойщика» или «жертва серого волка» — смешно и цветасто.

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