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«Аншлагов не случилось»: Стешенко из «Утомленных солнцем» — о неудачном возрождении команды

Как отметил участник команды, надежды повторить триумф не оправдались.

«Аншлагов не случилось»: Стешенко из «Утомленных солнцем» — о неудачном возрождении команды
Команда КВН "Утомленные солнцем". Фото: instagram.com/arthurpirozhkov/?hl=en

Один из бывших лидеров команды «Утомленные солнцем» из Сочи Павел Стешенко вспомнил, как пытался вернуться в КВН.

По его словам, однажды ему позвонил Михаил Галустян и предложил устроить гастрольный тур по стране «Утомленных солнцем». Организацией занялась одна из продюсерских компаний. Он согласился, но вскоре всех ждало разочарование.

Павел Стешенко
Павел Стешенко. Фото: instagram.com/steshenkopal/

«Надеялись на успех, однако аншлагов не случилось и надежды повторить наш триумф, мягко говоря, не оправдались. С тех пор видимся с ребятами редко. Общаемся в основном в соцсетях».

Павел Стешенко

Напомним, что команда «Утомленные солнцем» чемпион 2003 года Высшей лиги КВН. Капитаном команды в те годы был известный юморист Михаил Галустян, сообщает «Комсомольская правда на Кубани».

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"Утомленные солнцем"КВНМихаил ГалустянПавел СтешенкоСочи