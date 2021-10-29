Волшебная фея за завтраком? Рудковская в изящной мерцающей юбке из фатина предстала в роскошной гостиной

Музыкальный продюсер отдает предпочтение брендовым вещам. На себе Яна экономить не привыкла.

В беседе с поклонниками Яна Рудковская не раз говорила, что и сама неплохо зарабатывает. Так, к примеру, музыкальный продюсер дала понять, что вполне могла бы содержать семью, если бы в этом возникла необходимость. Доходы звездной блондинки позволяют ей жить на широкую ногу, не экономя на себе и близких. Правда, муж Яны — олимпийский чемпион Евгений Плющенко от своей возлюбленной не отстает, ледовые шоу с его участием приносят неплохие дивиденды.

Даже на завтраке Яна Рудковская появляется в исключительно элегантных луках. Никаких тапочек, старых халатиков с пятнами и заплатками, которые совершенно не переносит Эвелина Хромченко. Музыкальный продюсер примерила роскошную пышную юбку из фатина с мерцающими пайетками и карамельный приталенный жакет. Изюминкой образа блондинки стала маленькая сумочка на ремешке.

«Словно сказочная фея», «Шикарно!», «Любая мечтает о такой юбочке с переливающимися пайетками», «Ну какова красота», «Изящная», «Она как принцесса, нет, королевна», «Дорого-богато», «Когда на себе не экономят», «Это вам не потертый халатик с пятнами от борща», — шутят фолловеры.

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