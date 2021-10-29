Валерий Меладзе назвал причину распада группы «Инь-Ян», которую продюсировал его брат

Как отметил музыкант, его родственник написал для этого коллектива массу хороших песен.

Музыкант Валерий Меладзе объяснил, почему распалась некогда популярная группа «Инь-Ян», которую продюсировал его брат Константин.

«Был у брата проект «Инь-Ян», для которого Костя написал массу хороших песен. Для меня секрет, почему группа не рванула и рано распалась. Они очень талантливые ребята, но у них возникли разногласия между собой». Валерий Меладзе

По словам Валерия Меладзе, его брат трудоголик. Он очень много работает. Сейчас Константин Меладзе пишет музыку для кино. При этом Валерий заметил, что сегодня нет необходимости выпускать, как раньше по 10-15 песен в год. У людей очень много информации, которую они просто не успевают переваривать, сообщает «АиФ».

Напомним, что музыкальная команда «Инь-Ян» стала в свое время финалистом седьмого сезона проекта «Фабрика звезд». Группа была создана в 2007 году, а окончательно прекратила свое существование через десять лет.

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