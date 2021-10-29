«Пушок на ракушке сдуло?»: Рудова в мокрых трусиках эротично поделила свой «цветочек» надвое

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» соблазнительно стиснула груди-яблочки под лимонным лифом.

Наталья Рудова — девушка яркая и запоминающаяся. На «сочном» летнем фото красавица-блондинка предстала в соблазнительном лимонном купальнике. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» сексапильно стиснула яблочки-груди под тонкой тканью лифа, блеснув «наливными прелестями».

В бассейн Наталья плюхнулась в мокрых трусиках, призывно поделив свой «цветочек» надвое слишком тесным бельем. Мужская часть подписчиков актрисы в Instagram лишилась дара речи, удивив, как соблазнительно Рудова выглядит в купальнике.

«Голышом?», «Пушок на ракушке сдуло?», «Цветочек свой лимонными трусиками утянула и в воду плюхнулась», «Загар бомбический и нежная полоска над резинкой трусов», «Что за малышка такая?? Огонь», «Вам можно только позавидовать», «Вот бы сейчас в бассейн, апельсиновый сок и на пляж! Ммм… мечта», «Красиво жить не запретишь», «Трусики так и льнут к телу», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.